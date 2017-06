The Lurking Fear: ascolta “Vortex Spawn”

I The Lurking Fear, supergruppo formato da membri ed ex-membri di At The Gates, The Haunted, Skitsystem, Disfear e God Macabre, hanno diffuso in streaming l’audio di “Vortex Spawn“, primo brano tratto dal loro nuovo album “Out Of The Voiceless Grave”, in uscita il prossimo 11 agosto per Century Media.

Tomas Lindberg, vocalist della band, ha commentato così questa canzone:

Per noi questa traccia sintetizza tutta la malvagità e la violenza interstellare che abbiamo cercato di convogliare in questo album. Volevamo creare dei riff che strisciavano fuori dagli amplificatori come centinaia di tentacoli di morte. Le vocals pulsano di eoni di sventura e di nefandezze; il sepolcro senza voce vomita la prole degenerata.

Di seguito tracklist e artwork dell’album:

01. Out Of The Voiceless Grave

02. Vortex Spawn

03. The Starving Gods Of Old

04. The Infernal Dread

05. With Death Engraved In Their Bones

06. Upon Black Winds

07. Teeth Of The Dark Plains

08. The Cold Jaws Of Death

09. Tongued With Foul Flames

10. Winged Death

11. Tentacles Of Blackened Horror

12. Beneath Menacing Sands