The Haunted: tutti i dettagli del nuovo album “Strength In Numbers”

I The Haunted pubblicheranno il loro nuovo album, intitolato “Strength In Numbers“, il prossimo 25 agosto per Century Media Records. Da oggi è disponibile il video ufficiale del primo singolo “Brute Force” tratto dal nuovo lavoro. La clip è stata prodotta da Oscar Dziedziela di OD Visual.

Siamo molto emozionati nell’aver distribuito il primo singolo tratto dal nostro nuovo album ‘Strength In Numbers’ e vedere come questo brano scandisca il livello di brutalità presente nel disco. ‘Brute Force’ è una di quelle canzoni scritte nella prima fase di composizione del disco e mostra in maniera evidente la nostra voglia di realizzare musica dura e senza compromessi.

La band svedese ha commentato così il brano:

Di seguito la tracklist della nuova release:

01. Fill The Darkness With Black

02. Brute Force

03. Spark

04. Preachers Of Death

05. Strength In Numbers

06. Tighten The Noose

07. This Is The End

08. The Fall

09. Means To An End

10. Monuments

Qui l’artwork di copertina realizzato dal designer di lunga data Andreas Pettersson.