The Fading: il video “A Moment of Insight” con Anneke van Giersbergen

I The Fading, melodic thrash/death metal band israeliana, hanno diffuso online il video di “A Moment of Insight“, brano tratto dal loro secondo album “Till Life Do Us Part” del 2015. La clip, girata in tecnologia CGI con ambientazioni ispirate alla serie televisiva Game of Thrones e diretta da Ingwar Dovgoteles, vede la partecipazione di Anneke van Giersbergen.