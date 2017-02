The Dillinger Escape Plan: incidente al tour bus in Polonia, 13 feriti

Un brutto incidente ha coinvolto i The Dillinger Escape Plan the, a bordo del loro tour bus, si stavano dirigendo a Cracovia, in Polonia, per una data dell loro tour europeo. Stando alle informazioni, un camion ha colpito il tour bus, e in seguito all’incidente i membri della band e dello staff, per un totale di 13 persone, sono state portate in ospedale per ulteriori accertamenti. Il concerto di Cracovia è stato cancellato e non è chiaro se potrà essere riprogrammato a breve. Allo stesso modo, non è ancora chiaro se questo incidente influirà in qualche altro modo su tutto il resto del tour. Il prossimo concerto della band è previsto per martedi a Lipsia, in Germania; aspettiamo aggiornamenti da parte dei canali ufficiali della band.