I The Devil Wears Prada hanno reso disponibile in streaming il video di “Worldwide”, brano contenuto nell’ultimo album della band dal titolo “Transit Blues”, uscito alla fine del 2016 per Rise Records.

Ricordiamo di seguito la tracklist e l’artwork della release:

01.Praise Poison

02.Daughter

03.Worldwide

04.Lock & Load

05.Flyover States

06.Detroit Tapes

07.The Condition

08.To The Key Of Evergreen

09.Submersion

10.Home For Grave Pt. II

11.Transit Blues