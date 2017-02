I finlandesi The 69 Eyes torneranno in Italia il prossimo mese di maggio per ben tre date live. Strigas e Vlad In Tears saranno invece le band di apertura. Ecco i primi dettagli:

The 69 Eyes + The Strigas + Vlad in Tears

11 maggio – Bologna, Der kindergarten

12 maggio – Rozzano (MI), Elyon Club

13 maggio – San Donà di Piace (VE), Revolver Club