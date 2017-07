Ten: il video ufficiale di “Travellers”

Mancano pochi giorni all’uscita del nuovo album dei Ten, intitolato “Gothica” e in uscita il prossimo 7 luglio per Frontiers Music Srl. Una nuova anteprima dal full length, il brano “Travellers” e il relativo video ufficiale, è ora disponibile online.

Ricordiamo la tracklist dell’album:

01. The Grail

02. Jekyll And Hyde

03. Travellers

04. Man For All Seasons

05. In My Dreams

06. The Wild King Of Winter

07. Paragon (ascolta l’audio)

08. Welcome To The Freak Show

09. La Luna Dra-cu-la

10. Into Darkness