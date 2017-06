Tau Cross: il video di “Killing The King”

I Tau Cross, band composta dal vocalist/bassista Rob “The Baron” Miller degli Amebix, dal batterista dei Voivod Michel “Away” Langevin, dal chitarrista Jon Misery e da Andy Lefton, chitarrista dei War/Plague, hanno diffuso online il video di “Killing The King“, nuovo brano tratto dal loro nuovo full length “Pillar Of Fire“, in uscita il prossimo 21 Luglio per Relapse Records.

Di seguito la tracklist e l’artwork dell’album:

01. Raising Golem

02. Bread And Circuses

03. On The Water

04. Deep State (il video ufficiale)

05. Pillar Of Fire

06. Killing The King

07. A White Horse

08. The Big House

09. RFID

10. Seven Wheels

11. What Is A Man

12. Three Down (Vinyl + Digital Bonus Track)

13. We Are The Terror (Vinyl + Digital Bonus Track)

14. In Time (Vinyl + Digital Bonus Track)