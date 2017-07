Tau Cross: ascolta il brano “Bread And Circuses”

I Tau Cross, band composta dal vocalist/bassista Rob “The Baron” Miller degli Amebix, dal batterista dei Voivod Michel “Away” Langevin, dal chitarrista Jon Misery e da Andy Lefton, chitarrista dei War/Plague, pubblicheranno il prossimo 21 luglio per Relapse Records il loro nuovo album, intitolato “Pillar Of Fire“. Un estratto dal full length, il brano “Bread And Circuses“, è ora disponibile online tramite il sito Cvltnation.com.

Ricordiamo la tracklist dell’album:

01. Raising Golem

02. Bread And Circuses

03. On The Water

04. Deep State

05. Pillar Of Fire

06. Killing The King

07. A White Horse

08. The Big House

09. RFID

10. Seven Wheels

11. What Is A Man

12. Three Down (Vinyl + Digital Bonus Track)

13. We Are The Terror (Vinyl + Digital Bonus Track)

14. In Time (Vinyl + Digital Bonus Track)