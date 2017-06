Tank: dentro il vocalist dei Pink Cream 69 David Readman

I veterani Tank hanno ingaggiato come nuovo vocalist David Readman dei Pink Cream 69 per occupare il posto vacante lasciato da ZP Theart, ormai membro a tutti gli effetti degli Skid Row.

Cliff Evans ha commentato:

Siamo veramente contenti per ZP e speriamo che tutto gli vada per il meglio. E’ sempre stato un grandissimo fan degli Skid Row e immagino che per lui debba essere veramente figo poter cantare on stage le canzoni con le quali è cresciuto. Ci manca non poter andare in tour e registrare con ZP, ma gli auguriamo tutto il meglio per il futuro.

Mick Tucker ha aggiunto:

Abbiamo registrato con ZP uno dei nostri migliori album e condiviso il palco in giro per il mondo per tre anni. Certamente ci manca, ma cerchiamo sempre nuove sfide e tentiamo costantemente di spingere i nostri limiti. Siamo stati da sempre dei grandi ammiratori del particolare stile vocale di Readman e mai avremmo pensato che si sarebbe presentata l’occasione di poter lavorare insieme.

Readman ha replicato:

E’ una gran bella sensazione poter far musica con una band britannica che vanta un passato musicale di tutto rispetto. Sono passati 20 anni da quando ho suonato in una band britannica e per me è come una specie di ritorno alle origini. Mick, inoltre, vive in Olanda. Non potevo perdere quest’opportunità.

Di seguito è possibile ascoltare la titletrack di “Valley Of Tears” registrata con il nuovo vocalist David Readman

Ecco la nuova line-up dei Tank:

David Readman (voce)

Mick Tucker (chitarra)

Cliff Evans (chitarra)

Randy Van Der Elsen (basso)

Bobby Schottkowski (batteria)