Svart Crown: il lyric video di “Khimba Rites”

Gli Svart Crown hanno reso disponibile in streaming il lyric video del nuovo brano “Khimba Rites”, traccia contenuta nel prossimo album della band dal titolo “Abreaction”, in uscita il 3 marzo per

Century Media Records.

Ricordiamo di saeguito la tracklist e l’artwork della release:

1.Golden Sacrament (5:23)

2.Carcosa (3:44)

3.The Pact: To The Devil His Due (7:21)

4.Upon This Intimate Madness (4:38)

5.Khimba Rites (5:23)

6.Tentacion (3:34)

7.Orgasmic Spiritual Ecstasy (4:56)

8.Transsubstantiation (6:40)

9.Emphatic Illusion (5:43)

10.Lwas (1:10)

11.Nganda (6:08)