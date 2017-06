I Suicidal Tendencies hanno reso disponibile in streaming il video ufficiale del brano “Living For Life”, contenuto nell’ultimo album della band dal titolo “World Gone Mad”, uscito lo scorso settembre.

Il video è stato diretto da Pep Williams.

I Suicidal Tendencies hanno inoltre annunciato di essere al lavoro su un nuovo EP, che dovrebbe vedere la luce il prossimo autunno. Ulteriori informazioni sulla release verranno resi noti a breve.