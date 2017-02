Stryper: ad ottobre le registrazioni del nuovo album

Alla fine non sembrano esserci problemi nella carriera degli Stryper. Dopo avere annunciato una pausa di riflessione successiva al prossimo tour, fatto per festeggiare i trent’anni dalla publbicazione di “To Hell With The Devil“, la band tornerà in azione in autunno, esattamente in ottobre, per registrare un nuovo album che dovrebbe essere pubblicato nella primavera del 2018.

L’ultimo full length con brani originali inciso dagli Stryper è “Fallen” (la recensione), pubblicato nel 2015.