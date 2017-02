I power metallers tedeschi Stormhammer pubblicheranno il loro nuovo album “Welcome To The End” il prossimo 24 Marzo tramite Massacre Records. Per tale occasione la band ha diffuso online il lyric video di “Northman“, brano tratto dal prossimo lavoro.

Il nuovo full lenght è stato mixato dae masterizzato dapresso idi Monaco, Germania. Al più presto si avranno maggiori informazioni sulla nuova release.

Di seguito l’artwork di copertina realizzato da Jan Yrlund (Apocalyptica, Manowar):