Stone Sour: il video di “Mercy”

Gli Stone Sour hanno diffuso online il video ufficiale di “Mercy“, brano contenuto nel loro nuovo album “Hydrograd” in uscita il prossimo 30 giugno tramite Roadrunner Records.

Ricordiamo di seguito la tracklist e l’artwork della release:

01. YSIF

02. Taipei Person/Allah Tea (ascolta l’audio)

03. Knievel Has Landed

04. Hydrograd

05. Song #3 (il video ufficiale)

06. Fabuless (il video ufficiale)

07. The Witness Trees

08. Rose Red Violent Blue (This Song Is Dumb & So Am I)

09. Thanks God It’s Over

10. St. Marie

11. Mercy

12. Whiplash Pants

13. Friday Knights

14. Somebody Stole My Eyes

15. When The Fever Broke