Steve Morse: “Sarebbe bello che Blackmore suonasse un’ultima volta con i Deep Purple”

Qualche settimana fa Ritchie Blackmore aveva espresso il desiderio di fare un ultimo concerto insieme ai Deep Purple. Ora, la domanda era come avrebberoo reagito gli attuali membri dei Deep Purple di fronte a questa ammissione. Un primo commento, positivo, arriva dall’attuale chitarrista dellla band, ovvero Steve Morse, a cui, nel corso di una recente intervista, è stato proprio chiesto come la band valutasse le ultime affermazioni di Blackmore:

Beh, lui è uno dei membri fondatori dei Deep Purple. I fan lo adorerebbero. Sarebbe bello, penso, vedere che tutti fossero coinvolti, e che i cattivi sentimenti fossero messi da parte. Penso che, se superassero tutte quelle barriere psicologiche, potrebbero farlo. Io sono un fan della musica, sono un musicista, non un politico. In molti sarebbero intimiditi, per il fatto di avere qualcuno che volesse suonare con loro, di fianco a loro, che potesse rubargli la scena. Ma penso che in molti vorrebbero vedere questa scena. Quando siamo stati introdotti nella Rock And Roll Hall Of Fame, ho pensato che Ritchie si sarebbe fatto vedere. Avrebbe potuto suonare tre pezzi, ma alla fine ho suonato io perchè lui non si è fatto vedere. Ci sono stati molti problemi tra i ragazzi, ma ora è come se il ghiaccio fosse stato rotto. Penso che se si facesse, si divertirebbero molto. Ma non ho idea di come si potrebbe fare per farlo accadere. Comunque, per quanto mi riguarda, tutti i membri, passati, presenti e futuri, dei Deep Purple, sono i benvenuti.