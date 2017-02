Steel Panther: teaser dal video di “Poontang Boomerang”

Pur mancando ancora oltre un mese all’uscita del nuovo album, gli Steel Panther non si dimenticano dei loro fan e pubblicano un primo estratto da un nuovo video. Il brano in questione si intitolerà “Poontang Boomerang” e farà parte dell’album “Lower The Bar“, in uscita il 24 marzo. Per il momento è stata pubblicata solo un’anteprima del brano e del video, mentre la versione completa uscirà sempre nella giornata di oggi.

A parte l’evidente somiglianza con il ritornello di “Cherry Pie” dei Warrant, il brano e il video rispecchiano in pieno lo stile a cui gli Steel Panther ci hanno abituati ormai da sempre.