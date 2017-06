Starsick System: i dettagli del release party

Comunicato Bagana Rock Agency:

Manca una settimana esatta al release party del nuovo disco “Lies, Hopes & Other Stories” degli Starsick System.

L’appuntamento è per venerdì prossimo 23 giugno al Rock N Roll Club di Rho (MI), ormai un’istituzione per la musica rock & heavy underground.

Tre i video già usciti ad anticipare il nuovo lavoro della band rivelazione nel mondo hard rock moderno, che mixa importanti influenze provenienti da artisti come Alter Bridge, Sixx AM e Shinedown ad una profonda ricerca di un sound personale e caratterizzante, dove ritornelli catchy e melodie sono completamente fusi a potenti ed instancabili riff heavy.

Venerdì 23 Giugno @ Rocknroll Club Rho (MI)

Via Magenta 77, Edificio 7

Evento Facebook

Ingresso Libero

Support Band: Candies For Breakfast

Non mancano già ulteriori conferme che si aggiungono agli appuntamenti live già annunciati. Questi i prossimi shows:

23.06 Rocknroll Club Rho (MI) RELEASE PARTY

08.07 Rock Camp 2017 c/o Centro Sportivo Trebiciano, Trieste

12.08 Rock’n Panda, Sclaunicco (UD)

“Lies, Hopes & Other Stories” uscirà il 23 giugno per la label tedesca Pride & Joy Music. Undici sono le tracce del nuovo lavoro, tra cui una preziosa ed imperdibile cover della canzone “You Know My Name” di Chris Cornell (Colonna Sonora di James Bond 007 – Casino Royale).

L’album è già disponibile in pre-order su tutte le piattaforme digitali a questo link.