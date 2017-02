Slayer: una data live in Italia a giugno

Comunicato Vertigo:

SLAYER sono diventati un’istituzione all’interno della comunità metal mondiale, una band di culto che ha scritto le pagine più importanti del genere. Assieme a Metallica, Megadeth e Anthrax sono parte del Big 4, ovvero dei quattro gruppi più importanti della storia dell’heavy metal. La band guidata da Tom Araya e Kerry King proseguirà il tour di “Repentless” e la prossima estate farà tappa in Europa per alcune date, fra cui l’Italia dove si esibirà all’Alcatraz di Milano il giorno 8 giugno. Ci sarà uno special guest che annunceremo presto.

Apertura porte: ore 18.30

Inizio concerti: ore 20.00

Prezzo del biglietto in prevendita: €40,00+d.p.

Prezzo del biglietto in cassa la sera dello show: €45,00

Biglietti in vendita su ticketone.it a partire dalle ore 10.00 di venerdì 27 gennaio.

