Skyclad: ad aprile il nuovo album “Forward Into The Past”

I britannici Skyclad pubblicheranno il loro nuovo album intitolato “Forward Into The Past” il prossimo 28 Aprile tramite l’etichetta francese Listenable Records. Il successore di “In The… All Together” (2009) segna anche il ritorno in pianta stabile del chitarrista Dave Pugh nella lineup.

Il vocalist della band, Kevin Ridley, commenta così i contenuti della nuova release:

Le canzoni parlano di politica, ambiente, music business e via discorrendo.Ci sono brani con il tipico stile licenzioso/alcolico degli Skyclad e brani più malinconici e con un sentimento ‘etnico’.

L’artwork di copertina è stato realizzato da Duncan Storr (EDGE OF SANITY, RAGE, HAWKING); Ridley, a tal proposito, aggiunge :

‘L’uomo verde’ o ‘cantastorie’ è un’immagine che fa parte della tradizione che è usata per mostrare l’interdipendenza tra l’uomo e la natura.

Parlando della produzione il cantante conclude dicendo:

Credo che il nuovo album suoni caldo, naturale e ‘reale’.

Di seguito tracklist e artwork di “Forward Into The Past“:

01. A Storytellers’ Moon (intro)

02. State Of The Union Now

03. Change Is Coming

04. Starstruck

05. A Heavy Price To Pay

06. Words Fail Me

07. Forward Into The Past

08. Unresolved (instrumental)

09. The Queen Of The Moors

10. Last Summer’s Rain

11. The Measure

12. Borderline

13. A Storytellers’ Moon (outro)