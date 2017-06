Sixx: A.M.: il lyric video di “Maybe It’s Time”

I Sixx: A.M. hanno diffuso online, tramite la pagina Facebook ufficiale della band, il lyric video di “Maybe It’s Time“, brano contenuto nel nuovo album “Prayers For The Blessed Vol. 2” (la recensione), pubblicato nel novembre 2016 tramite Eleven Seven Music.

Di seguito ricordiamo la tracklist del disco:

01. Barbarians (Prayers For The Blessed)

02. We Will Not Go Quietly

03. Wolf At Your Door

04. Maybe It’s Time

05. The Devil’s Coming

06. Catacombs

07. That’s Gonna Leave a Scar

08. Without You

09. Suffocate

10. Riot In My Head

11. Helicopters