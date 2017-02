Sinner: il lyric video di “Battle Hill”

I tedeschi Sinner hanno annunciato l’uscita del loro nuovo album, che si intitolerà “Tequila Suicide” e verrà pubblicato il prossimo 31 Marzo per AFM Records. Un’anticipazione dal full length, il brano “Battle Hill” e il relativo lyric video, è ora disponibile online.

Ricordiamo la tracklist di “Tequila Suicide”:

01. Go Down Fighting

02. Tequila Suicide

03. Road To Hell

04. Dragons

05. Battle Hill

06. Sinner Blues

07. Why

08. Gypsy Rebels

09. Loud & Clear

10. Dying On A Broken Heart

11. House Of Rock (bonus track on Digipak)

12. Monday Morning (bonus track on Digipak)

13. I Am (bonus track on Digipak)