I Sinister hanno diffuso online il video ufficiale di “Neurophobic“, brano tratto dal nuovo album “Syncretism” in uscita il prossimo 24 Febbraio tramite Massacre Records.

Di seguito ricordiamo la tracklist e l’artwork di “Syncretism“:

“Neurophobic”

“Convulsion Of Christ”

“Blood-Soaked Domain”

“Dominance By Acquisition”

“Syncretism”

“Black Slithering Mass”

“Rite Of The Blood Eagle”

“The Canonical Rights”

“Confession Before Slaughter”