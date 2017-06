I post-hardcore canadesi Silverstein hanno reso disponibile online un nuovo brano, intitolato “Lost Positives“. Il pezzo è un’anticipazione dal nuovo album della band, che si intitolerà “Dead Reflection” e sarà pubblicato il 14 luglio per Rise Records. L’ottavo album della band avrà questa tracklist:

01. Last Looks

02. Retrograde

03. Lost Positives

04. Ghost

05. Aquamarine

06. Mirror Box

07. Demons

08. The Afterglow

09. Cut and Run

10. Secret’s Safe

11. Whiplash

12. Wake Up