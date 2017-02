Sikth: il lyric video di “No Wishbones”

I progressive metallers Sikth hanno diffuso online il lyric video di “No Wishbones“, primo singolo tratto dall’omonimo nuovo album in uscita il prossimo 26 Maggio tramite Millennium Night.

Mikee Goodman, cantante della band britannica, ha commentato così la canzone:

Credo che i vecchi fan e anche quelli nuovi ameranno questo brano; è caratterizzato da una certa complessità strumentale e vocale con il giusto mix tra melodia e aggressività. Il titolo della canzone è stato ispirato dall’aver visto in giro per il mondo tanta gente che vive in condizione di povertà estrema; dall’altro lato ho constatato luoghi e contesti in cui pochi detengono la ricchezza. Questa cosa mi ha colpito nel profondo. Comunque la canzone è solo una mia riflessione personale.