Sick ‘N Beautiful: annunciate le prime date live per febbraio

La prima vera rock n’ roll band aliena, Sick N’ Beautiful, torna on the road!

Annunciate le prime due date dei diversi appuntamenti in vista per i cinque extraterrestri, che tornano sul palco dopo qualche mese di assenza, con il loro adrenalinico Hard Rock contaminato da Industrial e Electro-Pop, melodie contagiose e dirette, ed uno show imperdibile, con costumi, scenografie e strepitosi effetti speciali.

Il primo concerto sarà venerdì 17 febbraio al Phenomenon di Fontaneto d’Agogna (NO), in compagnia degli esuberanti Nanowar Of Steel con il loro inconfondibile stile caratterizzato da heavy metal e parodie.

Ingresso 10 € + d.d.p.

Dopo un settimana ci sarà il secondo live, che vedrà la band dal vivo ‘a casa’, allo Zoobar di Roma per lo speciale “Carnival Bizarre“.

Appuntamento per venerdì 24 febbraio, ingresso 5 € e ospiti speciali da annunciare.

