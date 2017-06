Sepultura: il video del concerto al Graspop

Quello di questi giorni è un week end molto attivo per i metallari in Europa, datoo che si stanno svolgendo sia l’Hellfest in Francia che il Graspop Metal Meeting in Belgio. Proprio da quest’ultimo arriva il primo di (immaginiamo) una serie di video professionali; si tratta del concerto dei Sepultura, che si sono esibiti ieri al Graspop.

Questa la setlist presentata dalla band:

“I Am The Enemy”

“Phantom Self”

“Kairos”

“Desperate Cry”

“Sworn Oath”

“Innerself”

“Alethea”

“Resistant Parasites”

“Refuse Resist”

“Rattamahatta”

“Roots Bloody Roots”