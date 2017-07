Saxon: il trailer della raccolta “The Solid Box Of Rock”

I Saxon hanno reso disponibile il trailer ufficiale dell’imponente raccolta “The Solid Box Of Rock”, un imperdibile mega cofanetto in uscita il prossimo 4 Agosto, che conterrà i dischi della band dal 1991 al 2009, 2 CD di materiale bonus e 3 DVD.

I CD bonus saranno i “Classics Re-Recorded”, contenuti originariamente nella prima stampa di “Killing Ground” e “Lionheart – Rough Studio Mix”. Per quanto riguarda i DVD, invece, si tratta di contenuti delle versioni limitate di “Lionheart”, “The Inner Sanctum” e “Into The Labyrinth”. Il tutto sarà completato da un libro con testi, foto ed un artwork disegnato da Paul R. Gregory.

Di seguito gli album contenuti nella release:

* Solid Ball Of Rock

* Forever Free

* Dogs Of War

* Unleash The Beast

* Metalhead

* Killing Ground

* Lionheart

* The Inner Sanctum

* Into The Labyrinth