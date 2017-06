Saxon: Ad agosto “The Solid Box Of Rock”: 9 album, 2 cd bonus e 3 Dvd con materiale dal 1991 al 2009

Fan dei Saxon gioite. Il 4 agosto verrà pubblicato “The Solid Book Of Rock”: mega cofanetto che conterrà i dischi degli inglesi dal 91 al 2009, 2 cd di materiale bonus e 3 Dvd.

I cd bonus saranno i “Classics Re-Recorded”, contenuti originariamente nella prima stampa di “Killing Ground” e “Lionheart – Rough Studio Mix”. Per quanto riguarda i Dvd invece, erano contenuti nelle versioni limitate di “Lionheart”, “The Inner Sanctum” e “Into The Labyrinth”. A tutto questo ben di Dio si va ad aggiungere un libro con testi, foto ed un artwork disegnato da Paul R. Gregory.

Questi gli album contenuti nella mastodontica opera che avrà anche un versione speciale disponibile solo su Amazon.

Solid Ball Of Rock

Forever Free

Dogs Of War

Unleash The Beast

Metalhead

Killing Ground

Lionheart

The Inner Sanctum

Into The Labyrinth