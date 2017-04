Sailing To Nowhere: i dettagli del release party

Comunicato stampa:

Il Release party dei Marinai Romani, che festeggiano in grande stile l’uscita della loro ultima fatica e l’inizio del Tour Italiano che li vedrà onstage nelle principali città della peninsola. Una vera e propria festa con tanto di stand, ballerine sul palco, cannoni coreografici e scenografie mozzafiato. Non mancate!

SABATO 15 Aprile @ Traffic Live

SAILING TO NOWHERE

La Melodic Power metal / Hard Rock band capitolina presenterà il nuovo album intitolato “LOST IN TIME”.

In distribuzione Mondiale con UNDERGROUND SYMPHONY RECORDS (Sabaton, Labyrinth) il 14 aprile. e data di partenza del nuovo TOUR ITALIANO e successivamente EUROPEO (il SESTO per la formazione, oltre il Masters of Rock e numerosi FEST internazionali). Il Galeone vi regalerà uno Show senza pari, con scenografie rinnovate e delle sorprese spettacolari!

Special Guest: Overtures – Band Melodic Heavy Metal, Fresca del nuovo album “Artifacts” di ritorno dal Tour Europeo e da festival degni di nota (Gods of Metal, Spazio Rock Fest ecc ecc).

+ Uncovered For Revenge

+ White Thunder

Si svolgerà uno show di DANZA Tribal.

Karma Experiment è un progetto di Tribal Fusion Bellydance diretto da Valenteena Ianni, insegnante e coreografa di Roma. Nato nel 2015, Karma Experiment conta ora quasi 30 danzatrici, di livello intermedio-avanzato fino a professionale, provenienti da diverse parti d’Italia.

Inizio ore 21:30

Biglietto in cassa 8 euro

TRAFFIC LIVE CLUB

Via prenestina 738 Roma

Evento Facebook