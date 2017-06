Rock Camp 2017: il bill completo della seconda edizione del festival

Comunicato Stampa

Comunichiamo il bill definitivo del festival ROCK CAMP, che si svolgerà a Trebiciano, provincia di Trieste, nei giorni 7 – 8 – 9 Luglio 2017 ad INGRESSO GRATUITO.

Ricordiamo inoltre che i dettagli della prima giornata, Venerdì 7 luglio, sono già disponibili sulla pagina Facebook dell’evento: Rock Camp

—– VENERDÌ 7 LUGLIO ——

VULGAR SPEECH (Groove Metal, Pordenone)

N.M.N (Hard Rock, Slovenia)

ZIGOTA (Prog, Trieste)

URSUS’ ESCAPE (Death/Industrial Metal, Trieste)

RIVERWEED (Blues Rock, Treviso)

CONCRETE JELLY (Alternative Rock, Trieste)

T.R.U.S.T. (Cover, Trieste)

T.S.O. (Alternative, Trieste)

SINHERESY (Symphonic Metal, Trieste)*** [HEADLINERS]

—– SABATO 8 LUGLIO ——-

BLACK MASK & GASOLINE (Alternative Rock, Venezia)

NUCLEAR AGGRESSOR (Thrash Metal, Gorizia)

GASMASKEN FABRIK 1942 (Techno Industrial, Gorizia)

MEAN TO BE (Metalcore, Croazia)

BULLET PROOF (Thrash Metal, Bolzano)

DECK JANIELS (Aussie Metal, Slovenia)

GLORY OWL (Stoner Rock, Trieste)

FIST OF RAGE (Hard Rock, Monfalcone)

STARSICK SYSTEM (Modern Hard Rock, Pordenone)

FAKE IDOLS (Hard Rock, Pordenone)

REBELHOT (Southern Rock, Como)

THE WANKERSS (Punk Rock, Padova)

WARRIOR SOUL (Punk Rock, U.S.A.)*** [HEADLINERS]

——— DOMENICA 9 LUGLIO ———

CALIGO (Thrash Metal, Gorizia)

BIG BLACK WHALE (Metal, Trieste)

RAIN FALL (Glam Rock, Reggio Emilia)

SOUNDRISE (Crossover Prog, Trieste)

ANTIDEM (Psyco Metal,Trieste)

SONIC RIOT (Heavy Metal, Austria)

PAZ MANERA (Rock, Trieste)

MOONCHILD (Iron Maiden TributeBand, Gorizia)

RAIN (Hard Rock , Bologna)

ELBOW STRIKE (Stoner, Trieste)

OLD ROGER’S REVENGE (Sludge, Trieste)

WARDOGS (Ramones Tribute band, Treviso) *** [HEADLINERS]

Di seguito maggiori informazioni sull’Evento Facebook e sul grupp FB pubblico Rock Camp