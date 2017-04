I River Black, band composta dal chitarrista John Adubato (ex-BURNT BY THE SUN), dal cantante Mike Olender (ex-BURNT BY THE SUN, FOR THE LOVE OF…, ENDEAVOR), dal bassista Brett Bamberger (REVOCATION, PUBLICIST UK, ex-EAST OF THE WALL) e dal batterista Dave Witte (MUNICIPAL WASTE, PUBLICIST UK, ex-BURNT BY THE SUN, DISCORDANCE AXIS, HUMAN REMAINS), pubblicheranno il prossimo 7 luglio il loro debut album omonimo.

La band ha inoltre diffuso online l’audio del primo singolo intitolato “Low“:

Allo stato attuale non abbiamo ulteriori informazioni relative al disco.