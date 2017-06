Revolution Saints: svelata la data di pubblicazione del nuovo album

Nuove indiscrezioni in merito al nuovo full length dei Revolution Saints. La superband composta da Deen Castronovo (JOURNEY, BAD ENGLISH), Doug Aldrich (THE DEAD DAISIES, WHITESNAKE, DIO) e Jack Blades (NIGHT RANGER, DAMN YANKEES) hanno annunciato la data ufficiale di uscita del nuovo album tramite un post pubblicato sulla pagina Twitter della band. Il nuovo disco sarà pubblicato il prossimo 13 ottobre tramite Frontiers Music Srl:

The New RS Album will be released on Friday 13th October. More info to follow@DeenTheDrummer @Douglas_Aldrich @JackBlades @lightandrhythm pic.twitter.com/Z825lqpWRo

— Revolution Saints (@RevoSaintsPage) 15 giugno 2017