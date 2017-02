Raven: in studio il prossimo settembre per registrare il nuovo abum

I Raven entreranno in studio il prossimo settembre per registrare il successore di “ExtermiNation” (2015). A confermarlo è John Gallagher, frontman della band inglese, che in una recente intervista a Sleaze Roxx ha dichiarato quanto segue:

Il prossimo settembre entreremo in studio per registrare il nuovo album. Stiamo scrivendo come degli ossessi e attualmente ho realizzato qualcosa come 20 canzoni… sarà sicuramente un lavoro che spaccherà e stiamo pianificando chi ci assisterà durante le sessioni di registrazione. Inoltre, abbiamo lanciato il nostro nuovo sito ufficiale.