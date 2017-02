Ravage: in uscita a maggio l’album “Return Of The Spectral Rider”, i dettagli

Gli americani Ravage pubblicheranno l’album “Return Of The Spectral Rider” il prossimo 26 Maggio tramite la loro etichetta personale Society For World Wide Ravage Recordings. La release in uscita è la ri-registrazione del debut album della band “Spectral Rider“, uscito esclusivamente in edizione limitata nel 2005 per la tedesca Karthago Records.

Il vocalist della band Al Ravage, commenta:

Si tratta di una collezione delle nostre canzoni preferite… sono brani che suoniamo spesso dal vivo perchè ci divertiamo ad eseguirle. É bello poter avere finalmente un album come si deve, un lavoro ben fatto e siamo grati a tutti i musicisti che hanno collaborato con noi, dando nuova linfa a queste canzoni. Abbiamo inoltre una cover veramente cool realizzata da Tim Jacobus.

L’album sarà disponibile in formato fisico solo in LP in edizione limitata numerata. Il formato digitale prevederà una deluxe edition fruibile su diverse piattaforme online. Maggiori informazioni sulla band e sulla release sono reperibili sul sito ufficiale e sulla pagina Facebook ufficiale.

Di seguito tracklist e artwork di “Return Of The Spectral Rider” :

“Dies Irae”

“Spectral Rider”

“Turn The Screw”

“The Wicked Way”

“Masque Of Black Death”

“Ravage Part 1: Damage”

“Whyvern”

“Wake The Dead”

“The Wasteland”

“Curse Of Heaven”

“Bring Down The Hellhammer”

“The King Forgotten”

“Father Of The Atom” (Bonus Track)