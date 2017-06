Rage: il nuovo album “Seasons Of The Black” in uscita a luglio, tutti i dettagli

I Rage pubblicheranno il loro nuovo album “Seasons Of The Black” il prossimo 28 Luglio per Nuclear Blast. La band capitanata da Peter “Peavy” Wagner ha inoltre diffuso online la versione ri-registrata di “Adoration“, brano contenuto in un Bonus CD intitolato “Avenger Revisited” incluso con il nuovo lavoro.

Il materiale musicale extra allegato al nuovo full lenght risale al periodo in cui la band era conosciuta con il monicker di

Peavy commenta così questa decisione:

E’stato forte ri-registrare le canzoni dei miei primi anni di musicista! Ricordo abbastanza bene come sono venuti fuori quei brani. Ho sempre pensato che era un peccato che nessuno sapesse dell’esistenza di queste tracce e solo perché erano stato pubblicate con un monicker differente. Per me questa musica è senza tempo ed è sempre incredibile quando le suoniamo. A quei tempi non eravamo in grado di realizzare le cose così come facciamo oggi. Quando ascolterete le nuove registrazioni capirete quanto sono fantastiche queste canzoni!

Di seguito la tracklist di “Seasons Of The Black“:

01. Seasons Of The Black

02. Serpents In Disguise

03. Blackened Karma (il video ufficiale)

04. Time Will Tell

05. Septic Bite

06. Walk Among The Dead

07. All We Know Is Not

08. The Tragedy Of Man – Gaia

09. The Tragedy Of Man – Justify

10. The Tragedy Of Man – Bloodshed In Paradise

11. The Tragedy Of Man – Farewell

Avenger Revisited (Bonus CD):

01. Adoration

02. Southcross Union

03. Assorted By Satan

04. Faster Than Hell

05. Sword Made Of Steel

06. Down To The Bone