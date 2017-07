Quiet Riot: la nuova versione di “Road Rage” con James Durbin alla voce in uscita ad agosto

I Quiet Riot pubblicheranno il loro nuovo album “Road Rage” il prossimo 4 agosto tramite Frontiers Music Srl. Inizialmente, l’uscita della release era prevista qualche mese fa, ma con l’ingresso del nuovo vocalist James Durbin, la band aveva deciso di ri-registrare una nuova versione del disco che rappresentasse al meglio la nuova lineup dei Quiet Riot.

Il batterista e leader della band, Frankie Banali ha commentato così questa decisione:

Le registrazioni di questo nuovo ‘Road Rage’ sono stati come un incredibile viaggio musicale nella storia dei Quiet Riot. ho chiesto a James Durbin di ripercorrere le orme di Kevin DuBrow perché sapevo che ci sarebbe riuscito. Lui, infatti, ha lo stesso spirito e la stessa spinta di DuBrow. James è un incredibile animale da palcoscenico e al contempo un compositore molto dotato che ha portato nuove melodie e nuovi testi per ‘Road Rage’. Non solo le liriche si sposano alla perfezione con la musica che abbiamo scritto, ma ha fatto si che le canzoni raggiungessero un nuovo livello. Tutto il lavoro che abbiamo dedicato a questo disco è valso veramente. Sono estremamente orgoglioso di Alex Grossi, di Chuck Wright e specialmente di James Durbin per l’incredibile impegno profuso per questa release. i Quiet Riot continueranno ad andare in tour; aspettatevi di ascoltare sia i nostri classici che le nuove canzoni tratte da ‘Road Rage’!

Gli fa eco Durbin che aggiunge:

Il massimo riconoscimento che si può ottenere, dopo essere stati ingaggiati da una delle tue band preferite, è quello di aver scritto e registrato un nuovo album. Sono parte della storia band e sono onorato di aver avuto l’opportunità di entrare nei Quiet Riot. Ho trascorso più di tre settimane ad un ritmo forsennato componendo nuovi testi e melodie per ogni singolo brano e registrato tutte le parti vocali.

Di seguito la tracklist del nuovo “Road Rage“:

01. Can’t Get Enough

02. Getaway

03. Roll This Joint

04. Freak Flag

05. Wasted

06. Still Wild

07. Make A Way

08. Renegades

09. The Road

10. Shame

11. Knock Em Down