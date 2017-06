Queens Of The Stone Age: titolo e anteprima del nuovo album

Dopo un’anticipazione apparsa sul loro sito ufficiale un paio di mesi fa, i Queens Of The Stone Age hanno rivelato qualche dettaglio in più sul loro nuovo album, che esce a distanza di quattro anni da “…Like Clockwork” (la recensione). Il nuovo full length si dovrebbe dunque intitolare “Villains” ed è stato prodotto da Mark Ronson. Le informazioni sulla nuova uscita arrivano da un video, pubblicato sul sito web ufficiale della band e visibile qui sotto. Il video contiene anche un teaser da uno dei brani dell’album, intitolato invece “Feet Don’t Fail Me“.

Restiamo come al solito in attesa di nuovi aggiornamenti.