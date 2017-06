Queens Of The Stone Age: i dettagli del nuovo album “Villains”

I Queens Of The Stone Age hanno rivelato i dettagli del loro nuovo album, che si intitolerà “Villains” e verrà pubblicato il prossimo 25 Agosto per Matador Records.

Il disco è stato co-prodotto da Mark Ronson e Mark Rankin e mixato da Alan Moulder, e sarà disponibile nei formati vinile deluxe, vinile standard, CD e digitale.

La band ha inoltre reso disponibile per l’ascolto in streaming un primo singolo estratto dalla release, il brano “The Way You Used To Do”.

Questa la tracklist di

01. Feet Don’t Fail Me

02. The Way You Used To Do

03. Domesticated Animals

04. Fortress

05. Head Like A Haunted House

06. Un-Reborn Again

07. Hideaway

08. The Evil Has Landed

09. Villains Of Circumstance

Di seguito invece l’artwork della release: