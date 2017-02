Product Of Hate: il video di “Revolution Of Destruction”

I Product Of Hate hanno reso disponibile in streaming il video della traccia “Revolution Of Destruction”, contenuta nel loro album di debutto “Buried In Violence”.

Il disco è stato pubblicato all’inizio del 2016 per Napalm Records.

Ricordiamo di seguito la tracklist e l’artwork della release:

01. Kill. You. Now.

02. Annihilation

03. …As Your Kingdom Falls

04. Blood Coated Concrete

05. Monster

06. Buried in Violence

07. Vindicare

08. Nemesis

09. Revolution of Destruction

10. Unholy Manipulator

11. Perry Mason