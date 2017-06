Primal Scream: cambio location per la data romana

Comunicato Stampa Hub Music Factory:

Comunichiamo che la data dei Primal Scream prevista il prossimo 16 luglio non si terrà presso Villa Ada bensì al Viteculture Festival, manifestazione che avrà luogo nella medesima città, Roma, presso lo spazio Ex Dogana, in zona San Lorenzo.

– INFO BIGLIETTI –

I biglietti acquistati per il concerto a Villa Ada RESTANO VALIDI per il concerto nella nuova location.

Inoltre, in apertura alla data romana della band, oltre agli Handlogic, si esibirà anche la giovanissima e talentuosa Lilian More.

Lilian More, classe 1994. Amante della musica fin da piccola, Lilian si avvicina al sogno di diventare una musicista all’età di 9 anni appassionandosi alla musica Pop–Punk californiana dei Green Day e iniziando a suonare la chitarra a 10 anni da autodidatta. Il sogno si trasforma in professione nel 2013, con l’incisione dell’ EP “Now we Go!” anticipato dal singolo “We don’t care anymore”. Tra gli eventi promozionali del 2014 più importanti vediamo il lancio del primo singolo a Casa Sanremo 2014 durante la settimana del Festival; un Radio Tour italiano di due settimane (Tappe: Milano, Bologna, Roma, Gaeta, Nola, Viterbo, Napoli, Pagani, Pozzuoli, Salerno, San Severo, Sannicandro, Foggia, Brindisi, Pescara, Aquila, Chieti, Francavilla al Mare, Firenze); trasmissione radio di singoli, interviste e live su emittenti radio FM, streaming e reti televisive (nazionali ed estere). Nel 2015 inizia un nuovo progetto su un nuovo singolo dal titolo “Believe in Chance”. Il brano, realizzato nello stesso anno e sempre scritto e musicato da lei, viene presentato come potenziale singolo estivo alla celebre manifestazione dei Deejay OnStage 2015 a Riccione promossa da Radio Deejay. Su un numero di oltre 2000 artisti partecipanti, la giovane cantautrice arriva alla finalissima giudicata da produttori molto noti e ovviamente dai personaggi di spicco della Radio quali la Pina, Linus e molti altri.

Gli show dei Primal Scream confermati restano quindi tre, il 14 luglio al Mojotic Festival di Sestri Levante (GE), il 15 luglio all’Acieloaperto Festival di Cesena e il 16 luglio al Viteculture Festival, presso lo spazio Ex-Dogana a Roma.

Riportiamo i dettagli degli show:

PRIMAL SCREAM

14.07.2107 | Sestri Levante (GE)

Mojotic Festival

Ingresso 30,00€ + d.d.p.

Prevendite online disponibili sui circuiti Ticketone e Vivaticket.

15.07.2107 | Cesena

Acieloaperto Festival

Ingresso 30,00 € + d.d.p.

Prevendite online disponibili sul circuito Ticketone.

16.07.2107 | Roma

Viteculture Festival

Ingresso 25,00 € + d.d.p.

Prevendite disponibili sul sito https://www.viteculture.com/