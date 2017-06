Powerflo: in streaming l’album di debutto

I Powerflo, progetto musicale nato dall’unione tra il chitarrista dei Biohazard Billy Graziadei, l’ex bassista/chitarrista dei Fear Factory Christian Olde Wolbers, Sen Dog dei Cypress Hill, l’ex chitarrista dei Downset Rogelio Lozano e il batterista brasiliano Fernando Schaefer, hanno reso disponibile in streaming integrale il loro omonimo album di debutto, in uscita domani 23 Giugno per New Damage Records.

L’album può essere ascoltato in anteprima per Invisible Oranges.

Ricordiamo di seguito l’artwork della release: