Portrait: i dettagli del nuovo album “Burn The World”; online la titletrack

I Portrait pubblicheranno il loro nuovo album “Burn The World” il prossimo 25 agosto tramite Metal Blade Records. Il full length vede anche la partecipazione in veste di special guest di Set Teitan (Dissection) e Kevin Bower (Hell).

La band heavy svedese ha inoltre diffuso online l’audio della titletrack:

I Portrait descrivono così la nuova release:

‘Burn The World’ è il nostro lavoro più brutale e nonostante ciò il disco mantiene tutti gli elementi tipici del sound dei Portrait, ma in una veste più dinamica ed elevata rispetto agli album precedenti. Non aspettatevi altro se non pura furia heavy metal contro tutte quelle forze avverse che cercano di porre fine a questo mondo.

Di seguito tracklist e artwork del disco:

01. Saturn Return (Intro)

02. Burn The World

03. Likfassna

04. Flaming Blood

05. Martyrs

06. Further She Rode

07. The Sower’s Cross (CD bonus track)

08. To Die For

09. Pure Of Heart