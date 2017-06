Poison: Bret Michaels reciterà in “Sharknado 5”

Il cinema di serie z è una gran cosa, è inutile negarlo. Ci ha regalato perle di bellezza disperata, attori espressivi come carciofi e trame con più buchi di un Emmentaler. Ecco perché quando capitano queste occasioni bisogna salire immediatamente a bordo del “carrozzone” messo in campo dalla The Asylum (che non finiremo mai di ringraziare abbastanza)

“Sharknado 5: Global Swarming” – nuovo capitolo di uno dei franchise più scalcinati di sempre – avrà tra i protagonisti anche il leader dei Poison Bret Michaels, che ha confermato la sua presenza. Entusiasta la produzione che ha descritto Bret come “Fantastico”. Così come fantastica sarà la scena in cui sarà protagonista.



Questo, invece, il pensiero di Bret:

Quando gli sceneggiatori hanno parlato di una possibilità di una parte nel film, mi sono reso conto di non potergli mai dire di no. La produzione e tutta la troupe sono stati fantastici e mi sono davvero divertito molto. Penso che tutti si divertiranno nel vedere questo film

Il film sarà trasmesso su SyFy il prossimo 6 agosto. Pronti con le motoseghe, mi raccomando.