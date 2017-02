Place Vendome: guarda il lyric video di “HereAfter”

Manca poco al ritorno dei Place Vendome di Michael Kiske. La band del cantante tedesco tornerà il prossimo 24 febbraio con “Close To The Sun“. Molti gli ospiti annunciati: Magnus Karlsson (Primal Fear), Jani Liimatainen (Cain’s Offering, ex Sonata Arctica), Olaf Thorsen, Fabio Lione, Alessandro Del Vecchio, Aldo LoNobile,Simone Mularoni e Kai Hansen.

Per ingannare l’attesa la band ha rilasciato il lyric video di “HereAfter”.

Questa sarà la tracklist dell’album:1. Close To The Sun2. Welcome To The Edge3. Hereafter4. Strong5. Across The Times6. Riding The Ghost7. Light Before The Dark8. Falling Star9. Breathing10. Yesterday Is Gone11. Helen