I Pierce The Veil hanno diffuso il video di “Floral & Fading“, brano tratto dal loro ultimo album “Misadventures” pubblicato lo scorso 13 Maggio 2016 per Fearless Records.

Per tale occasione la band ha organizzato un evento speciale in collaborazione conai Paramount Drive-In Theatre, California. La band ha inoltre dato vita ad un botta e risposta con i fan sulanciando il video in anteprima mondiale.

Di seguito ricordiamo tracklist e artwork di “Misadventures“:

01. Dive In

02. Texas is Forever

03. The Divine Zero

04. Floral & Fading

05. Phantom Power and Ludicrous Speed

06. Circles

07. Today I Saw the Whole World

08. Gold Medal Ribbon

09. Bedless

10. Sambuka

11. Song For Isabelle