Phil Campbell: nuovi aggiornamenti sul debut album solista

Nuove indiscrezioni riguardo al tanto atteso primo album di solista di Phil Campbell. In una recente intervista rilasciata a Rock Sverige, il chitarrista britannico, in merito al processo di composizione del disco, ha dichiarato:

Riguardo alla direzione musicale, Campbell ha aggiunto:

Non si tratta di qualcosa di scontato: ad esempio suono il piano in alcuni brani. Non posso ancora sbilanciarmi in maniera definitiva… vedremo quando il disco sarà terminato. Devo ancora scrivere altre sei canzoni che non saranno tutte in stile Motorhead. Dopo molti anni è bello poter fare ciò che si vuole. Certo, ho potuto fare tutto ciò che mi piaceva con i Motorhead, ma non potevamo allontanarci troppo dallo stile della band madre. Qui abbiamo deciso di inserire un sassofono, il piano e così via…