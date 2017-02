Pavic: il video ufficiale del brano “The Sun Has Fallen”

Con il brano “The Sun Has Fallen” i Pavic anticipano l’uscita del loro quarto album, previsto per il 2017.

Il brano prodotto da Anteo Records e Agoge Records, è disponibile in streaming e download su tutte le maggiori piattaforme digitali.

La band è attualmente impegnata in studio e sta lavorando al seguito di “Is War The Answer?” (la recensione), album uscito nel 2014, che ha permesso ai Pavic di esibirsi al Rock In Idro festival di Bologna dove la band ha condiviso il palco con Iron Maiden, Alter Bridge, Black Stone Cherry, Opeth ed altri.

Numerosi i live in Italia, Europa ed extra Europa nei club e come supporter di band quali Within Temptation, Michael Schenker, Lacuna Coil.

Il chitarrista Marko sarà ospite all’evento di beneficenza “Metal For Kids United – All Star Charity Jam” il 4 Marzo al Crossroads Live Club (Osteria Nuova, Roma), insieme a diversi musicisti della scena metal nazionale ed internazionale, membri di bands come Symphony X, Vicious Rumors, Doro, Rhapsody, Secret Sphere, Labyrinth, Trick Or Treat ed altri.