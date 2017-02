Paul Gilbert: in Italia ad aprile per una serie di masterclass

Tramite il proprio sito internet, il chitarrista dei Mr. Big Paul Gilbert ha annunciato il suo ritorno in Europa e in particolare in Italia il prossimo aprile per una serie di masterclass, che avranno luogo in diverse scuole di musica della penisola, ma anche in diversi locali noti per i loro eventi dal vivo.

Queste le date finora confermate:

Apr 04 Casa del Jazz – Masterclass Clinic – Roma

Apr 05 Fabrik – Masterclass Clinic – Cagliari

Apr 06 Saloon Public House – Masterclass Clinic – Roccaforzata

Apr 08 Auditorium New Orleans – Masterclass Clinic – Isola Del Liri

Apr 09 Auditorium Gazzoli – Masterclass Clinic Terni

Apr 10 Auditorium – Masterclass Clinic -Polistena

Apr 13 Blitz Live Music Pub – Masterclass Clinic – Pisa, Italy

Apr 17 Rock Institute – Masterclass Clinic – San Biagio Di Callalta – Evento Facebook

Apr 18 Campus Industry Music – Masterclass Clinic – Parma – Evento Facebook

Apr 19 Legend Club – Masterclass Clinic – Cesano Boscone

Apr 20 Il Magazzino di Gilgamesh – Masterclass Clinic – Turin

Apr 21 Modern Music Institute – Masterclass Clinic – Verona – Evento Facebook