Paradise Lost: la tracklist di “Medusa” e un assaggio di una nuova canzone

Il 1 ° settembre l’album in studio dei PARADISE LOST “Medusa” annuncerà la solitudine e il freddo umido dell’autunno. Le leggende del West Yorkshire ritornano alle loro radici doom metal e pubblicano il loro quindicesimo disco, che prende il nome dalla Gorgone greca capace di trasformare le persone in pietra con un solo sguardo.

Il 7 luglio la band pubblicherà il primo singolo, “The Longest Winter“, di cui oggi viene offerto un piccolo assaggio.

La tracklist di “Medusa” è la seguente:

Fearless Sky (8:30)

Gods Of Ancient (5:50)

From The Gallows (3:42)

The Longest Winter (4:31)

Medusa (6:20)

No Passage For The Dead (4:16)

Blood & Chaos (3:51)

Until The Grave (5:41)

Bonus tracks:

Frozen Illusion (5:45)

Shrines (3:59)

Symbolic Virtue (4:38)

La band ha annunciato un concerto esclusivo al LKA Longhorn di Stoccarda. Solo il 1° settembre i PARADISE LOST suoneranno il loro nuovo album per intero e non mancheranno altre sorprese che verranno svelate a breve.

Tra settembre e novembre la band visiterà quattordici paesi diversi per celebrare la pubblicazione di “Medusa”. I PARADISE LOST saranno accompagnati dai compagni di etichetta PALLBEARER e dai portoghesi SINISTRO. Appuntamento il 28 ottobre al Phenomenon di Fontaneto D’Agogna (NO).